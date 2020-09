MediaWorld sta per chiudere un’ottima campagna promozionale, intitolata Tech & The City, con la quale è riuscita effettivamente a scontare un buonissimo numero di offerte e di prodotti di tecnologia generale, raggiungendo prezzi incredibilmente bassi.

La validità della suddetta è sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, le scorte non dovrebbero essere un problema, di conseguenza l’utente potrà anche decidere di recarsi in negozio domani, ultimo giorno di validità della campagna, per completare il proprio acquisto. E’ presente, come al solito, il Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi su ogni acquisto effettuato con spesa superiore ai 199 euro.

MediaWorld: le offerte sono le migliori in assoluto

Innumerevoli sono gli smartphone in promozione all’interno del volantino MediaWorld, osservando da vicino il settore in oggetto possiamo trovare Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 239 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 199 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Apple iPhone 11 (64GB di memoria interna) a 749 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Huawei P30 Lite a 229 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Samsung Galaxy A31 a 239 euro, Motorola G Pro a 249 euro, Huawei P Smart Z a 179 euro e Samsung Galaxy A41 a 249 euro.

Naturalmente all’interno del volantino MediaWorld possiamo trovare anche altre offerte legate a categorie merceologiche completamente differenti, per scoprirle e conoscerle da vicino, dato che sono tantissime, correte a collegarvi subito al seguente link diretto al sito ufficiale dell’azienda.