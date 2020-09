Euronics ha in serbo per gli utenti italiani un regalo assolutamente pazzesco su ogni acquisto effettuato, in questo caso infatti sarà possibile ricevere una asciugatrice gratis, semplicemente acquistando uno dei prodotti effettivamente contrassegnati.

Alla pari di quanto stiamo attualmente vedendo da Unieuro nello stesso periodo, il consumatore che si vorrà avvicinare esclusivamente ad uno dei negozi Euronics Nova, potrà godere di sconti veramente molto interessanti. Per godere della asciugatrice gratis non sarà necessario superare un determinato livello di spesa, ma basterà semplicemente selezionare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, nulla di più.

Volantino Euronics: le offerte sono assolutamente invitanti

In aggiunta a quanto indicato, naturalmente troviamo anche una miriade di offerte e di sconti applicati direttamente sui dispositivi appartenenti al settore mobile. Tra questi annoveriamo sicuramente Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Huawei P Smart S a 199 euro, Huawei P40 a 649 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 8t a 169 euro, XIaomi Mi 10 a 699 euro, Xiaomi Mi 10 Lite a 349 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro, Samsung Galaxy A31 a 249 euro, Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Xiaomi Redmi 9A a 119 euro o Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro.

Le occasioni da Euronics si sprecano, per questo motivo non abbiamo potuto riassumere le 36 pagine del volantino direttamente in un unico articolo. Per maggiori informazioni potete collegarvi a questo link, ricordando comunque la validità del volantino solamente presso i punti vendita Nova.