Inizia l’autunno e le sorprese che WindTre ha preparato per tutti i suoi prossimi clienti già preannunciano scintille. Il provider vuole essere anche nelle prossime settimane al centro del mercato della telefonia italiana, sfidando a viso aperto le iniziative commerciali presentate da Iliad e da TIM.

In alcuni store sul territorio nazionale è quindi confermata la promozione WindTre Star+. Questa iniziativa è stata una delle più valide ricaricabili dell’estate.

WindTre contro Iliad: ecco il pacchetto low cost con 100 Giga internet

Il pacchetto di contenuti previsto da tale ricaricabile si coniuga con un prezzo mensile da vero ribasso. I clienti che scelgono quest’opzione potranno contare su chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, con la presenza di 200 SMS e di 100 Giga per navigare in internet sotto rete 4,5G.

Il prezzo per rinnovare la promozione mensilmente è di 7,99 euro. In linea con il passato, anche questa ricaricabile si presenta sotto forma di offerta winback. Potranno attivare la tariffa, per simile ragione, o gli ex clienti di WindTre o gli abbonati di altro operatore che effettuano operazione di portabilità. Per l’attivazione bisognerà recarsi in uno degli store ufficiali del gruppo in Italia.

La WindTre Star+ assume un’importanza ancora più elevata in questi giorni. Attraverso la ricaricabile, infatti, il gestore supera anche la promozione Flash 100 messa in campo da Iliad per tutti i nuovi abbonati. A parità di consumi (minuti illimitati e 100 Giga per la connessione internet), la promo WindTre offre un prezzo più vantaggioso rispetto ai 9,99 euro di Iliad.