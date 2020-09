WindTre invoglia all’acquisto di una nuova SIM tutti gli utenti intenzionati ad abbandonare il loro operatore telefonico. Procedendo con il trasferimento del numero, il gestore WindTre, permette di effettuare l’attivazione delle sue migliori offerte.

WindTre: le offerte per chi trasferisce il numero da un altro gestore!

Le migliori offerte proposte da WindTre ai clienti dei gestori rivali fanno parte del pacchetto di tariffe “WindTre Go” e sono disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese. I nuovi clienti possono richiederle attraverso il sito ufficiale dell’operatore, che permette di ottenerle senza dover sostenere costi di attivazione. Gli interessanti, infatti, al momento dell’acquisto saranno tenuti a saldare soltanto la spesa necessaria al fine di ottenere la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

Il gestore consente di procedere con l’attivazione delle sue offerte in base all’operatore da cui si proviene.

I clienti che effettueranno la portabilità del numero da Fastweb, PosteMobile o da altri operatori virtuali, infatti, avranno la possibilità di richiedere la tariffa WindTre Go 50 Top Plus, disponibile a soli 5,99 euro al mese. I clienti che procederanno con il trasferimento del numero da Iliad, invece, potranno effettuare l’attivazione dell’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, disponibile a soli 6,99 euro al mese. Infine, i clienti LycaMobile potranno richiedere la tariffa WindTre Go 50 Special Plus che richiede una spesa mensile di soli 9,99 euro.

Le tre offerte menzionate prevedono contenuti identici. Tutti i clienti, infatti, avranno la possibilità di usufruire mensilmente di: