Alzi la mano chi non ha uno smartphone. Impossibile, vero? Ancora più remota è la possibilità che tu possegga uno di questi telefoni rari che molti pagherebbero a peso d’oro per avere. I fortunati utenti che li hanno scovati in qualche polveroso cassettino hanno scoperto di avere oro per le mani. Esistono tre modelli introvabili che si possono mettere all’asta. Il risultato potrebbe essere strabiliante. Ecco quelli che valgono di più al mondo.

Telefoni e smartphone da trovare: un business che ti rende ricco in fretta

Un Mobira Senator non è qualcosa da portare in giro. Cos’è? No, non è ciò che potresti pensare. Un telefono grande come una sedia munito di cornetta e con un peso di ben 3 Kg. Un cellulare fallito nelle intenzioni di Nokia dei primi anni ’80. Doveva essere un portable device ma il progetto è fallito. Sicuri? Scoprire che può valere 1000 Euro fa cambiare idea velocemente.

Passiamo al DynaTac 8000x di Motorola. Questo si che è un telefonino, Anzi, il PRIMO TELEFONO MOBILE di tutta la storia della tecnologia. Oggi parliamo di grammi ma allora 1 Kg era il “peso giusto” da affidare a questo mostriciattolo bianco e nero. Semplicissimo nel design e nelle funzioni. Serviva per far telefonare i suoi 300.000 fortunati utenti che lo hanno ottenuto. A tiratura limitata e per questo si parte proprio da 1000 Euro di listino.

Nell’ambito del collezionismo niente attira più di Apple. Con il suo iPhone 2G attira ancora parecchi fan della grande mela addentata di Cupertino. Il valore di un esemplare di buono stato si aggira intorno ai 1000 euro ma giocandosela bene il prezzo può lievitare ulteriormente. Fate voi il prezzo e contrattate. Assicuratevi solo di averlo conservato come di dovere.