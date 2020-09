La piattaforma di streaming online Netflix offre una vasta scelta di contenuti multimediali e alcune delle serie televisive sono molto attese con delle nuove stagioni come ad esempio la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, la nuova stagione di You e quella di Stranger Things. Tutte e tre sarebbero dovute sbarcare quest’anno sulla piattaforma con i nuovi episodi, ma l’emergenza sanitaria ha bloccato anche il mondo cinematografico sospendendo le riprese.

Lucifer, You e Stranger Things su Netflix: ecco quali sono le novità

La serie televisiva statunitense Lucifer ha deciso di dividere la sua quinta stagione in una prima e seconda parte in modo da evitare un ritardo dell’uscita perché le riprese degli ultimi episodi sono state interrotte con l’arrivo del Covid 19. La prima parte è già online su Netflix, mentre per quanto riguarda la seconda dovrebbe arrivare molto presto ed entro la fine di quest’anno salvo eventuali imprevisti.

Anche Stranger Things è ancora in fase di lavorazione perché anche in questo caso le riprese sono state interrotte. Le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare a giorni, ma molto probabilmente ci sarà da aspettare per guardarla visto che si tratta di una serie televisiva colma di effetti speciali, dunque, serviranno dei lavori maggiori per strutturarla nel migliore dei modi.

Infine, molti utenti attendono anche la terza e ultima stagione di You. La produzione ha annunciato la nuova stagione poco dopo l’uscita della seconda, ma anche in questo caso si sono sentiti gli effetti del Coronavirus. Alcune voci da corridoio rivelano che per i nuovi episodi è necessario aspettare l’anno nuovo, ma non ci sono conferme ufficiali ad oggi.