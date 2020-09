La serie televisiva spagnola La Casa di Carta è una delle fiction che ha riscosso un successo a livello mondiale sulla piattaforma di streaming online Netflix. Ad oggi ci sono quattro stagioni, l’ultima è stata mandata in onda durante il lockdown e qualche settimana dopo la messa in onda la produzione ha annunciato la lavorazione di una quinta e sesta parte.

La casa di carta: la serie televisiva torna su Netflix con le nuove puntate

La produzione della serie ha dovuto rallentare i lavori a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ma fortunatamente ha confermato le nuove stagioni. Secondo le ultime notizie in rete, le riprese sarebbero iniziate e ci sarebbero dei personaggi nuovi per la quinta parte.

Le recenti immagini del set trapelate, mostrano l’attore Miguel Angel Silvestre che interpreta un nuovo personaggio e Ursula Corberò a Lisbona che registrano alcuni episodi della quinta stagione. Secondo i fan più accaniti, le immagini lasciano supporre ad una coppia della serie.

Sempre secondo le ipotesi dei fan, dal taglio dei capelli della giovane attrice (lunghi come nella prima stagione) il nuovo attore potrebbe entrare con un flashback per mostrare il passato di Tokyo. Al momento, però, ci sono solo supposizioni in rete e nessuna comunicazione ufficiale.

Come nuovi attori che faranno parte del cast ci saranno anche Patrick Criado e José Manuel Seda, ma non si conoscono ulteriori dettagli sui personaggi che andranno ad interpretare. I lavori sono ancora in corso e salvo eventuali imprevisti dovrebbe sbarcare sulla piattaforma di streaming online nel corso del 2021.