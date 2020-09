Dopo i numerosi leak diffusi sul Web nelle ultime settimane, Huawei ha finalmente alzato il sipario sul suo nuovo medio-gamma: HUAWEI Y9a. Ovviamente, anche in questo caso lo smartphone sarà dotato di Huawei Mobile Services e non supporterà le app ed i servizi di Google, che resteranno accessibili via browser.

Huawei Y9a, un nuovo smartphone con pop-up camera a meno di 250 euro

Disponibile nelle colorazioni Space Silver, Sakura Pink e Midnight Black, HUAWEI Y9a presenta una struttura ad arco 3D che garantisce una presa salda e comoda e adotta un layout ad aureola per le fotocamere posteriori.

A proposito di fotocamere, questo smartphone è dotato di una quad-camera esterna con sensore principale da 64 MP, una ultra grandangolare da 8 MP (120 ° FOV), una lente macro da 2 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. HUAWEI Y9a viene fornito con EIS Video, per realizzare video stabili a mano libera.

Lo smartphone è dotato di una selfie camera pop-up da 16 MP, per cui vanta di un display tutto-schermo di grosse dimensioni. HUAWEI Y9a, infatti, sfoggia un display LCD da 6,63 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel ed è alimentato da un SoC MediaTek Helio G80 accompagnato da 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. La versione con 8 GB di RAM, tuttavia, è disponibile solo per alcuni mercati (Asia-Pacifico, Medio Oriente e alcuni paesi dell’Asia centrale).

A bordo di HUAWEI Y9a c’è EMUI 10.1 basato su Android 10, mentre ad alimentare il dispositivo è una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5 W, mentre per l’Africa, il Medio Oriente e alcuni paesi dell’Asia centrale sarà un’unità da 4.200 mAh con supporto per la ricarica rapida da 40 W.

Le altre caratteristiche includono un lettore di impronte digitali montato lateralmente, USB di tipo C e un jack audio da 3,5 mm. HUAWEI Y9a sarà disponibile al prezzo di $ 239 (circa 200 euro) in Iraq dove i pre-ordini inizieranno il prossimo 12 settembre. Non sappiamo quando sarà disponibile per il mercato europeo.