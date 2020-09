Scadenze promozionali e potenziali down di rete ci impensieriscono al punto da voler trovare una valida alternativa all’eventuale mancanza di connettività. Una soluzione potrebbe essere il WiFi Gratis ed Ilimitato concesso dallo Stato per iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L’autorità ha infatti predisposto un progetto attraverso il quale garantire un livello di accesso alla rete libero e gratuito nelle aree assoggettate al digital divide ed in tutti quei Comuni facenti richiesta di partecipazione al bando pubblico per lo sblocco dei fondi.

Si fa presente che al momento il progetto si trova ad un ottimo stadio di avanzamento con 4.469 punti di accesso attivi allocati in 3.158 Comuni che accolgono 357.725 utenti connessi senza vincoli o condizioni. Scopriamo insieme velocità di rete, modalità di utilizzo ed ultime novità.

WiFi Gratis anche nel tuo Comune: ecco come molti navigano senza spendere nulla e senza problemi

Gli imprevisti possono accadere con la rete 4G. Credito mancante, manutenzione dell’infrastruttura o altri tipi di problemi possono tagliarci fuori dal mondo. Ma con Piazza WiFi Italia tutto questo è solo un ricordo.

Grazie ad Infratel SPA si può fare contezza di un’infrastruttura all’avanguardia per l’accesso e la gestione dei servizi Internet. Il livello di connettività raggiunto eguaglia quello degli operatori MVNO per una linea a 30 Mbps che viene concessa con la formula FREE sia per residenti che per turisti o italiani in trasferta. Possiamo usare browser ed applicazioni senza il peso di offerte con Giga a scadenza.

Per ottenere tutto ciò di cui sopra occorre soltanto scaricare la nuova app disponibile per gli utenti Android ed iOS. Una volta effettuato il download occorre creare il proprio profilo ed effettuare il primo ed unico login necessario. Non sarà necessario ripetere la procedura una seconda volta. La connessione,infatti, sarà sempre attiva e valida a livello nazionale anche se ci si sposta dalla propria città. Comodo e conveniente. Un sistema cui molti non vorranno più rinunciare.