Il nuovo volantino Euronics, attivato fino ai primi giorni del mese di Settembre, raccoglie tantissime offerte e prezzi assolutamente da non perdere, promettendo un risparmio superiore alla media a tutti gli utenti che vorranno risparmiare.

La campagna promozionale è alla portata della maggior parte di noi, anche se va ricordato che gli acquisti potranno comunque essere completati solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, non saranno effettuabili altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Coloro che supereranno i 299 euro di spesa, inoltre, potranno godere del cosiddetto Tasso Zero, ovvero di un finanziamento senza interessi con pagamento rateizzato direttamente tramite conto corrente bancario.

Volantino Euronics: questi sono le offerte del momento

Lo smartphone che dovreste correre ad acquistare subito è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un vero e proprio must have, un best buy assoluto sopratutto al prezzo attuale corrispondente a soli 699 euro. Il risparmio è decisamente notevole, rispetto al listino di oltre 800 euro, considerato comunque che il modello in questione è completamente sbrandizzato.

L’alternativa più economica è rappresentata dall’Oppo Find X2 Lite, un dispositivo attualmente in vendita a 449 euro, da consigliare a tutti gli utenti che vogliono spendere relativamente poco, godere di prestazioni di fascia medio-alta, ed allo stesso tempo avere tra le mani un dispositivo anche bello esteticamente.

Il volantino Euronics riserva anche altre piacevoli sorprese, per questo motivo consigliamo caldamente la visione delle pagine sottostanti.