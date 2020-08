Expert raccoglie le migliori offerte del momento e le condensa all’interno di un volantino veramente incantevole, un insieme di prezzi bassi e di fortissimi sconti che possono aiutare gli utenti a risparmiare il più possibile su ogni acquisto.

Per cercare di rendere la campagna promozionale più universale possibile, l’azienda ha deciso di attivare gli stessi identici sconti anche sul sito ufficiale, gli utenti vi possono accedere comodamente dal divano di casa propria, dovendo pagare però le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

I codici sconto Amazon e le offerte più speciali vi attendono sul nostro canale Telegram, iscrivetevi subito.

Volantino Expert: questo è il risparmio che stavamo aspettando

Il risparmio è notevole su tantissimi prodotti inclusi all’interno del catalogo aziendale, tra questi spicca sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy S20, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni e che, finalmente in vendita a meno di 700 euro, può essere acquistato da un numero sempre crescente di consumatori.

L’altro dispositivo da non perdere assolutamente di vista è l’Apple iPhone 11, il suo prezzo si aggira attorno ai 749 euro, può apparire come non propriamente economico, ma del resto tutti i modelli lanciati dall’azienda di Cupertino sono veramente cari. Il suo fratello maggiore, quale è l’Apple iPhone 11 Pro, potrà essere acquistato con un esborso di addirittura 1049 euro.

Le offerte del volantino Expert ovviamente non terminano qui, si espandono e raggiungono anche altre categorie merceologiche o modelli di smartphone in generale. Per non perdere nemmeno uno sconto dovete semplicemente decidere di aprire le pagine inserite nel nostro articolo.