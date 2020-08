Non esistono soltanto TIM, WindTre, Vodafone ed Iliad. Nulla togliendo a questi prodighi operatori, il low-cost migliore si può ottenere soltanto con gestori del calibro di Kena ed ho. mobile insieme al nuovo Very Mobile, chiaro simbolo di ripresa e nuova politica di trasparenza da parte della joint venture WindTre. In ogni caso si tratta di operatori virtuali che offrono una velocità di navigazione massima a 30 Mbps ma tanti servizi e contenuti a bassissimo costo. Scopriamo cosa ci riservano per questa fine di agosto.

Promo Kena Mobile

La migliore proposta dell’MVNO su rete TIM è senza dubbio quella da 5,99 euro al mese che sblocca 70 Giga in 4G con minuti ed SMS illimitati verso tutti con il primo mese di prova gratuita del servizio. Il costo di attivazione viene azzerato e si aggiungono 30 Giga extra per trenta giorni. La promo vale al prezzo indicato per tutti coloro che effettuano portabilità del numero provenendo da: liad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile, 1Mobile ed Intermatica.

Nonostante ciò non mancano altre valide alternative suddivise in base all’operatore di provenienza da cui si effettua la MNP o su nuovo numero. In particolare:

nuovi numeri : 100 GIGA a 11,99 euro al mese con 9,99 euro una tantum richiesti in fase di attivazione. Prevista la consegna gratuita della SIM.

: 100 GIGA a 11,99 euro al mese con 9,99 euro una tantum richiesti in fase di attivazione. Prevista la consegna gratuita della SIM. per tutti : 70 Giga con illimitati minuti ed SMS al costo di 13,99 euro al mese con attivazione e consegna della SIM in omaggio.

: 70 Giga con illimitati minuti ed SMS al costo di 13,99 euro al mese con attivazione e consegna della SIM in omaggio. portabilità: 50 Giga con contenuti illimitati per chiamate ed SMS a 7,99 euro al mese con consegna ed attivazione gratuita della SIM se si proviene da ho. mobile, CoopVoce, Tiscali, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Spusu, Welcome Italia, Withu Mpobile

Offerte ho. mobile

in questo caso abbiamo:

5.99 euro per avere 70 Giga di Internet con minuti ed SMS illimitati con costo di attivazione e SIM a 0.99 euro da pagare solo la prima volta. Rivolta ai clienti che passano da altri operatori telefonici virtuali ad eccezione di Ho, Kena, PosteMobile, Dily Telecom, Very e Dici Mobil;

per avere 70 Giga di Internet con minuti ed SMS illimitati con costo di attivazione e SIM a 0.99 euro da pagare solo la prima volta. Rivolta ai clienti che passano da altri operatori telefonici virtuali ad eccezione di Ho, Kena, PosteMobile, Dily Telecom, Very e Dici Mobil; 8.99 euro con 50 Giga ed ancora minuti senza fine ed SMS illimitati verso tutti per un contributo di attivazione pari a 9,99 euro. Si tratta di una tariffa indirizzata a nuove attivazioni e portabilità da Kena Mobile, Poste Mobile, Daily Telecom e Dici Mobil;

con 50 Giga ed ancora minuti senza fine ed SMS illimitati verso tutti per un contributo di attivazione pari a 9,99 euro. Si tratta di una tariffa indirizzata a nuove attivazioni e portabilità da Kena Mobile, Poste Mobile, Daily Telecom e Dici Mobil; 12,99 euro che includono 50 Giga con traffico voce ed SMS illimitato a fronte di un costo di attivazione pari a 9.99 euro. Si rivolge a TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile. La meno conveniente delle tre promo in esame.

Very Mobile

Ultimo arrivato nel contesto dei Mobile Virtual Network Operator lo si riconosce per la semplicità di gestione e le tariffe senza sorprese. Per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb ed altri operatori virtuali ad eccezione di quelli legati ai principali, si propongono:

30 Giga di Internet 4G

minuti illimitati

SMS illimitati

Costo: 4,99 euro al mese

In alternativa possiamo arrivare a 100 Giga con ancora minuti ed SMS illimitati ad un prezzo consigliato di 6,99 euro al mese. In ambo i casi il costo di attivazione sarà di 5 euro anziché 9,99 euro con SIM gratuita se si acquista online tramite il sito ufficiale.

Per chi effettua portabilità da altro operatore i costi aumentano a 11,99 Euro al mese per i 30 Giga ed a 13,99 Euro al mese per i 100 Giga con la richiesta di ulteriori 5 Euro quale costo di prima attivazione.