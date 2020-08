Un asteroide si è avvicinato alla Terra senza distruggersi. La notizia è stata diffusa dagli scienziati del team Center for Near Earth della NASA. Ad attirare l’attenzione degli studiosi non è stata soltanto la velocità di 44.000 Km/h ma anche la vicinanza che poteva rappresentare un enorme problema in vista di un potenziale impatto catastrofico con il suolo. Per rendersi davvero conto della scampata minaccia valutiamo bene le dichiarazioni degli analisti.

Asteroide vicinissimo alla Terra: veloce e minaccioso

Denominata ZTF0DxQ, la nuova massa spaziale è stata individuata dagli esperti solo 6 ore dopo attorno al pianeta Terra. La distanza minima è stata di appena 2950 Km. Può sembrare una distanza considerevole ma basti pensare che la Terra dista mediamente dalla Luna 384.000 Km. Si tratta in assoluto dell’asteoide più vicino della storia. L’evento non si poteva prevedere ed infatti è avvenuto in sordina con la scoperta portata alla luce dagli scienziati soltanto sei ore dopo il passaggio.

Secondo, Paul Chodas, responsabile per i Near Earth Object della NASA, non è stato possibile notarlo in quanto il corpo celeste non proveniva dalla direzione del Sole. L’asteroide QG 2020 riporta le dimensioni di una automobile con un diametro compreso tra 3 a 6 metri. Passato dal Pacifico avrebbe potuto esplodere nell’atmosfera circostante con una esplosione equivalente ad un rilascio di energia pari ad almeno un paio di dozzine di kilotoni di TNT, così come riportato tra le pagine di Business Insider. Più o meno un evento simile alla bomba che distrusse Hiroshima nel corso del secondo conflitto mondiale.

Vi lasciamo con il raccapricciante video ufficiale che ha ricostruito il percorso dell’asteroide.