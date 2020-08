Continuano le offerte telefoniche di Fastweb Mobile per ampliare la sua clientela e in particolare la nuova promozione online sembra attirare l’attenzione di numerosi consumatori. In tanti hanno difficoltà nel scegliere una tariffa telefonica adatta alle proprie esigenze proprio perché sul mercato c’è una vasta scelta e in tanti non sanno se fidarsi o meno del rapporto tra qualità e prezzo.

I nuovi clienti di Fastweb Mobile che hanno già attivato questa nuova promo online sembra trovarsi bene viste le recensioni online, ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Fastweb Mobile e la nuova offerta online: ecco i dettagli e come attivarla

L’operatore telefonico virtuale propone questa nuova promozione online che non ha alcun tipo di vincolo, dunque, i consumatori possono stare sereni di non dover pagare alcun costo di penale se, eventualmente, non si troveranno bene con il servizio offerto. Ritornando ai dettagli della tariffa, l’operatore propone la seguente offerta:chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 50GB di traffico dati per navigare alla massima velocità della connessione 4G in Internet.

Il canone mensile richiesto è pari a 8,95 Euro e per quanto riguarda i costi di attivazione o di scheda telefonica sono entrambi pari a 0 Euro se la tariffa è attivata online dal suo sito web ufficiale www.fastweb.it. Inoltre, l’operatore telefonico specifica che non ci sono costi nascosti e i seguenti servizi sono completamente gratuiti: Assistenza Clienti MyFastweb, Segreteria telefonica, Scatto alla risposta, Ti ho chiamato e Controllo Credito Residuo. L’attivazione online è abbastanza semplice e veloce, basta inserire alcuni dati personali e in pochi giorno la nuova scheda telefonica arriverà all’indirizzo inserito.