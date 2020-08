La strategia commerciale di TIM risulta essere particolarmente efficace nel corso di queste settimane estive. Il gestore vuol competere ai massimi livelli con WindTre e con Iliad e propone al pubblico dei nuovi abbonati una serie di iniziative finalizzate ala portabilità del numero ed all’attivazione di una nuova SIM.

TIM, le due offerte migliori dell’estate: chiamate e 50 Giga per tutti

La principale iniziativa di TIM è senza ombra di dubbio Supreme New. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le telefonate a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo dell’offerta è di 5,99 euro ogni trenta giorni, cui vanno aggiunti 12 euro per le spese di attivazione. Hanno diritto di accesso a questa ricaricabile tutti gli attuali clienti di Iliad o gli ex abbonati di TIM con un contratto ora attivo con altri gestori virtuali.

In alternativa a Supreme New, TIM garantisce un’ulteriore ricaricabile per un pubblico più ampio sotto l’aspetto numerico. Tra le migliori offerte del gestore italiano, ecco quindi la Steel Pro. I clienti che decidono di attivare questa promozione potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali più 50 Giga per internet. In quest’occasione però il prezzo cresce a quota 7,99 euro ogni trenta giorni, con 12 euro sempre come spesa una tantum per l’attivazione della SIM.

Come indicato all’inizio, sia l’una che l’altra tariffa sono legate alla portabilità del proprio numero in TIM da un altro provider. La richiesta di attivazione per queste offerte deve essere effettuata in uno store ufficiale del gestore.