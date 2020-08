La Commissione Europea ha dato ufficialmente il via libera per il “bonus internet e PC” previsto dal Governo italiano per il Decreto Rilancio 2020. Si tratta un fondo di ben 200 milioni di euro e lo scopo principale è quello di far avvicinare tutte le persone al digital. Questo bonus prevede un voucher di 500 spendibile in vari servizi internet, PC e tablet.

Bonus PC 500 euro: di cosa si tratta e come funziona

Il ministro all’innovazione e digitalizzazione Pisano ha fatto arrivare la conferma ufficiale tramite un’intervista al Corriere della Sera. Il bonus PC da 500 euro sarà disponibile quando finirà l’estate e il Governo provvederà a spiegare bene come usarlo. Cosa importante da specificare è che bisogna avere dei requisiti necessari per le famiglie, ossia un ISEE inferiore ai 20.000. Tuttavia, sui requisiti c’è ancora confusione e si dovrà ancora aspettare ciò che ci farà sapere il Governo.

Molto importante è stata questa misura, essendo che il Paese in questo momento è in netta difficoltà ed ha un bisogno disperato di essere rilanciato. Far sì che le famiglie possano avere Internet veloce e un dispositivo con cui connettersi potrebbe ridurre i consumi al minimo. Inoltre, anche la didattica a distanza potrebbe essere facilitata.

Secondo alcune indiscrezioni, il Bonus varrà 500 euro a famiglia: 200 euro da poter usare per i servizi di connessione a banda ultra larga e 300 per l’acquisto in un PC o tablet. Inoltre, come accennato prima, il requisito non è stato spiegato per bene: non è ancora chiaro se ne potranno usufruire anche persone con un reddito superiore a quello che abbiamo prima scritto. Seguiranno aggiornamenti.