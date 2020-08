Non saldare i conti con la sicurezza stradale può essere davvero rischioso: infatti, lasciare delle multe in sospeso non è assolutamente una scelta saggia rispetto a ciò che potrebbe capitare successivamente. Tuttavia, tramite un decreto emanato nel 2019, tutti i guidatori italiani possono stare più tranquilli e non risultare più dei cittadini indebitati. Il motivo per cui ciò accade è lo stralcio delle multe e dei bolli auto non pagati tra il 2000 e il 2010 compresi nella cifra di 1.000 euro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Multe addio: il Governo Conte ha scelto la Pace Fiscale

L’obbiettivo principale del Governo Conte è quello di arrivare nella maniera più veloce e migliore possibile alla tanto acclamata “Pace Fiscale“. Dunque, il decreto emanato nel 2019 rientra in questo vasto piano del Governo e porterà anche altri interessanti provvedimenti. Prima però di continuare con l’articolo parlando di quali siano tali provvedimenti è giusto segnalare una cosa: con il nuovo meccanismo non è la multa ad essere cancellata ma la cartella esattoriale che deriva da essa. Quindi, il decreto al suo interno prevede:

L’introduzione della Rottamazione ter 2019 attraverso la quale il cittadino può saldare il suo debito senza l’accrescimento dovuto ad interesse e sanzioni. In questa casistica, la procedura avrà durata di cinque anni .

attraverso la quale il cittadino può saldare il suo debito senza l’accrescimento dovuto ad interesse e sanzioni. In questa casistica, la procedura avrà durata di . Stralcio delle cartelle bollo auto fino alla cifra di 1000 euro.

Inoltre, è giusto informarvi che, per essere soggetti del condono, i cittadini coinvolti nella questione non dovranno svolgere alcuna richiesta essendo che il meccanismo entra in scena automaticamente e verrà applicato dove sarà strettamente necessario. Infine, nel caso in cui vogliate sapere maggiori informazioni per quanto riguarda i condoni, ecco le ultime novità per quanto concerne il condono tombale.