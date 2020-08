È la stessa Boeing ad annunciare la prematura dipartita dei due giganti del cielo nelle vesti di Airbus A380 e Boeing 747. I famosi jumbo jet non solcheranno più le vette dell’atmosfera terrestre dopo alcune analisi che hanno inquadrato soluzioni commerciali a basso rendimento economico e logistico.

La compagnia americana è stata costretta a cambiare le sue decisioni iniziali intraprendendo una nuova rotta per i voli passeggeri. Ecco le ultime novità.

Boeing annuncia la fine dei voli con Airbus A380 e 747

La cosa era prevedibile dopo i manifestati effetti del post-Covid. La crisi ha colpito anche la nota compagnia del Nuovo Continente, ora costretta a rimodulare le proprie decisioni. L’onorata carriera dei due velivoli diventa storia con una decisione dettata dalla scarsa convenienza di tali giganti del cielo.

L’inimitabile upper deck del 747 non si potrà più osservare in volo con al suo posto aerei più modesti in portata e dimensioni generali. Nonostante gli aggiornamenti degli ultimi anni è impossibile non notare il fattore “bassa convenienza”. In luogo del distanziamento sociale e delle nuove norme igienico e sanitarie il numero di posti si è ridotto conclamando meno guadagni per la società.

Boeing è in recessione allo stesso modo di altre compagnie concorrenti. Dopo gli ultimi incidenti ed i risvolti sanitari poco gradevoli cambia la strategia aziendale. Si punta il tutto per tutto su nuovi aerei, più piccoli e progettati per garantire il giusto distanziamento per un viaggio comodo e sicuro.

Bloomberg riporta come il mese scorso il 97% degli aerei modello A380 fossero in deposito insieme al 91% degli appartenenti alla flotta dei 747. Intanto c’è grande attesa per l’upgrade alla versione 747-8, ultima evoluzione tecnica dello storico modello principale che tutti conosciamo.