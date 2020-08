Per il mese di Agosto Sky offrirà a tutti i suoi clienti il palinsesto forse più ricco di sempre. A causa dell’emergenza Covid, proprio durante le settimane estive andranno in scena le fasi finali della Champions League a cui si aggiunge anche lo spettacolo della Formula 1 e i prossimo playoff NBA.

Sky, non più disponibili questi canali ma c’è una grande novità

L’estate per Sky è stata però anche l’occasione di una modifica per il suo ricco bouquet. La pay tv, infatti, nelle scorse settimane ha cancellato una serie di canali, alcuni dei quali possono essere definiti storici sulla piattaforma.

Da luglio, ad esempio, sono stati spenti in maniera definitiva i canali Fox Life e Fox Life +1. A questa mancanza, inoltre, si aggiunge anche l’eliminazione dalla programmazione di altri canali come Man-Ga, Lei e Lei +1. Un ulteriore cambiamento vi è invece per i canali Cinema di Mediaset Premium, ora ribattezzati Premium Cinema 1, Cinema 2 e Cinema 3.

Se questo cambiamento ha impattato in senso negativo sugli abbonati, la novità positiva per l’estate della pay tv è il lancio del servizio Sky WiFi. Da giugno, Sky può essere considerata una vera e propria media company dopo aver perfezionato il lancio del suo provider telefonico con offerte esclusive per le telefonate e per la rete internet in Fibra Ottica.

Sempre Sky ha presentato un trittico di offerte che partono dal prezzo base di 27,90 euro. Con ognuna di queste promozioni sarà possibile associare il proprio piano di telefonia domestica alla pay tv per vedere tutti i contenuti esclusivi con la tecnologia streaming.