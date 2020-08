In rete continuano ad essere protagoniste di forti discussioni le due note aziende alimentari conosciute come Carrefour ed Esselunga a causa di problemi con i loro servizi. E’ giusto sottolineare che in rete si parla anche di truffe da parte delle due aziende telefoniche, ma al momento non c’è alcuna prova a riguardo.

Le lamentele dei clienti, invece, si riferiscono alla grande difficoltà nel riuscire a soddisfare le loro richieste durante il lockdown e raramente anche in seguito. La mole di richieste è stata decisamente inaspettata e superiore a quella degli anni passati, ma ecco qui di seguito descritto tutto nello specifico.

Per Carrefour ed Esselunga continuano le lamentele: ecco gli ultimi aggiornamenti

Le due aziende alimentari sono state quelle maggiormente colpite, ma nel periodo del lockdown non sono state le uniche a riscontrare problemi nel soddisfare le richieste dei consumatori. Per quanto riguarda Carrefour ed Esselunga in rete si leggono numerose lamentele per quanto riguarda la spesa online e i prodotti raramente disponibili, oltre ai tempi di attesa piuttosto lunghi. Alcuni prima di ritrovarsi con la propria spesa hanno dovuto aspettare oltre i quattordici giorni.

Purtroppo la colpa non è completamente delle due note aziende se si sono ritrovate da un momento all’altro in una situazione molto particolare, dovuta al Coronavirus, in cui tantissimi utenti presi dal panico hanno acquistato merce in quantità incredibile. Inoltre per limitare i contagi hanno ridotto il personale sia per quanto riguarda il reparto del confezionamento dei pacchi sia per quanto riguarda il reparto degli addetti alla consegna.