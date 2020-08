Mai come in questi anni gli scherzi telefonici sono diventati sempre più facili da realizzare. Non serve più trasformare la voce o inventarsi delle burle per prendersi gioco di un amico. Infatti, abbondano sui vari store di Apple e Android le applicazione dedicate a questa pratica. E sembra anche che nell’ultimo periodo ci sia stato un vero e proprio boom di download e di utilizzi di questa tipologia di app.

Se volete realizzare uno scherzo ad un vostro amico o ad un vostro familiare ecco alcune delle migliori app per aiutarvi nell’impresa.

Juasapp

Juasapp è tra le migliori applicazioni per fare scherzi telefonici su Android e di recente è approdata anche su IOS. Ci sono una serie di scherzi telefonici preimpostati come ad esempio una visita medica con colonscopia, la multa per eccesso di velocità, il cane che non smette di abbaiare e molti altri. Dopo aver selezionato lo scherzo tra quelli della lista, basta selezionare il tipo di camuffamento per la propria voce e avviare la telefonata inserendo il numero selezionato. Sarà anche possibile ricevere la registrazione della chiamata ad un costo di 0,89€, oppure scegliere tra i vari pacchetti disponibili tra le opzioni. Collegandosi a Facebook tramite le impostazione di accesso interne all’app è possibile usufruire di una prova gratuita per testare le funzionalità dell’applicazione.

Prank Dial Prank Dial è un applicazione disponibile sia per Android, che per IOS e offre un’interfaccia e una modalità di funzionamento molto simile a quella precedente. Oltre ai soliti acquisti in app che permettono di acquistare pacchetti da 4 scherzi a 1,99€ e da 85 scherzi a 30,99€, con i quali è possibile eliminare la risata e il messaggio che informa dello scherzo a fine chiamata, l’app offre uno scherzo gratuito al giorno, limitato al territorio nazionale. JokesPhone Anche il funzionamento di JokesPhone è in tutto simile alle app di cui abbiamo parlato poco fa. Presente sia su Android che su IOS, è possibile ricevere degli scherzi gratuiti di prova o registrandosi con Facebook sull’app. In seguito 1 scherzo costerà 1,09€, mentre i vari pacchetti da 7 scherzi 4,49€ e da 60 scherzi 21,99€.

Non vi resta che provare una di queste tre app per organizzare i migliori scherzi ai vostri amici. Una sola raccomandazione: quella di non usare tali app per fare scherzi telefonici a completi sconosciuti e quella di non usarla per colpire, assillare o perseguitare soggetti deboli. Buon divertimento!