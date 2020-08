Nel mese di agosto Sky garantirà una programmazione del tutto inedita rispetto ai suoi naturali standard. Dopo la conclusione della Serie A, sempre a causa dell’emergenza Covid, a breve ritorneranno anche le partite di Champions League ed Europa League per le fasi finali. Inoltre, sempre attraverso la pay tv sarà possibile gustarsi ogni Gran Premio di Formula 1 e motomondiale.

Sky, le grandi esclusive per premiare la fedeltà di chi è abbonato da tempo

L’obiettivo di Sky è quello di accrescere il suo numero di clienti nelle prossime settimane, ma allo stesso tempo il gruppo commerciale cerca di tenere alto il grado di fedeltà per chi è già abbonati. Proprio a questa fascia di clienti sono dedicate due offerte speciali.

La prima iniziativa è legata al decoder di nuova generazione Sky Q. Gli abbonati da almeno sei anni con programma Extra attivo potranno acquistare il dispositivo a soli 49 euro invece di 99 euro. Con Sky Q sarà possibile vedere una serie di programmi (tra sport, cinema e serie tv) con la definizione video del 4K. Sempre attraverso il decoder di nuova generazione, inoltre, gli utenti avranno la possibilità di aprire app come Netflix, Spotify, DAZN, Mediaset Play o YouTube direttamente dal telecomando.

Sempre per gli abbonati fedeli di Sky c’è inoltre un’altra grande iniziativa da non perdere. La pay tv ha infatti da poco rilasciato il nuovo ticket di Intrattenimento Plus. Al costo speciale di 6,99 euro, infatti, gli utenti Sky potranno associare un account Netflix al proprio abbonamento. L’offerta ha questo costo per i clienti con ticket Famiglia e Cinema.