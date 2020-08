Le persone che ad oggi utilizzano un conto corrente per mettere un po’ di denaro da parte sono molti: invece di aprire il libretto deposito, investire i soldi o ancora prelevarli e metterli sotto una mattonella come gli antichi, lasciarli semplicemente sul proprio conto sembra essere l’idea più giusta. La paura di bloccare una determinata somma di denaro per del tempo e non poterne disporre in caso di necessità è un limite che condiziona molti utenti ed è per questo che la scelta sopracitata sembra essere la più idonea sebbene dal lato finanziario non sia così.

Lasciare dei soldi sul conto per tanto tempo, infatti, rappresenta un rischio non indifferente: vediamo il perché.

Conto corrente e soldi in pausa su di esso: la svalutazione è un problema da considerare

Il problema che affligge realmente la scelta sopracitata è racchiuso semplicemente nella perdita di potere che i soldi subiscono stando fermi. Attraverso un report della BCE, infatti, viene stimato che solo nell’area europea l’inflazione tocca una percentuale del 2%, ciononostate l’idea degli italiani sembra rimanere invariata ed è per questo che la Banca d’Italia ha stimato che negli istituti di credito di tutta la Nazione stazionano circa 1.371 miliardi di euro: una somma non di certo indifferente.

A discapito della perdita consistente e comprovata, dunque, le vecchie abitudini sembrano essere dure a morire nonostante oggi esistano numerose soluzioni per evitare di “sprecare” i soldi e tenerli a bada e al sicuro, anche grazie alla banca di cui già si è clienti. Stando ai consigli degli esperti di finanza, per conservare il denaro in maniera diligente sarebbe sufficiente seguire alcune semplici dritte e tra le principali vi è quella di conservare sul conto corrente solo somme di piccolo valore.

Attualmente affidare i propri risparmi seguendo le direttive di un consulente finanziario sembra essere assurdo o imprudente, soprattutto in vista dell’insicurezza che il futuro prospetta all’Italia, ma se c’è una mossa che tutti dovrebbero effettuare quella è proprio questa.