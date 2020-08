WhatsApp: con un trucco semplicissimo potete spiare il vostro partner

La priorità all’interno delle applicazioni di messaggistica istantanea è certamente quella di tenere ben saldo il controllo della privacy. Durante gli ultimi anni qualcuno ha avanzato seri dubbi proprio in merito alle tante piattaforme che stanno pian piano monopolizzando il mondo delle telecomunicazioni. Tra questi rientra di diritto WhatsApp, app che in giro per il mondo risulta più scaricata in assoluto.

Proprio durante il suo periodo di crescita, erano tanti gli utenti che parlavano di più tentativi di sovvertire la loro privacy. A contribuire ecco tante app che permettevano di spiare chiunque in qualsiasi momento, sia a pagamento che è gratis. Questo fenomeno sembra essere stato debellato definitivamente, visto che tante app del genere non funzionano più. Qualcuno però avrebbe riferito di una nuova soluzione, la quale peraltro sarebbe anche gratuita.

WhatsApp, in questo modo potete spiegare chi volete gratis: si tratta solo dei movimenti in entrata e in uscita

Ogni utente WhatsApp conosce tutte le funzioni che l’applicazione mette a disposizione, anche se qualcuno avrebbe segnato un’app esterna in grado di fare qualcosa di strepitoso. Secondo quanto riportato infatti esiste una piattaforma nota con il nome di Whats Tracker che permette di spiare chiunque senza troppi problemi.

Scaricando questa applicazione e tenendola attiva in background potrete infatti monitorare più persone. Potrete sapere in ogni momento quando loro sceglieranno di entrare o uscire da WhatsApp, ovviamente senza infrangere la legge. L’app è infatti gratuita e soprattutto legale, per cui non ci sarà nessun tipo di problema. L’avviso avverrà tramite notifica istantanea.