Non sono molte le app dedicate al gentil sesso. Tra queste esistono soluzioni per il controllo del ciclo mestruale ed altre dedicate espressamente alla cura della persona e dell’aspetto, come MakeUp Plus.

Si tratta di una nuova app gratuita universalmente disponibile per dispositivi Android ed iOS. Consente di scegliere il rossetto senza provarlo direttamente sulle labbra. Il nuovo algoritmo garantisce un accoppiamento perfetto improntato sulla carnagione e l’outfit. Scopriamo come funziona questo eccezionale strumento.

MakeUp Plus: come funziona l’app per la “prova rossetto”

Immaginiamo che ci si trovi nelle condizioni di voler acquistare un nuovo rossetto ma che il negozio non permetta di provare direttamente il prodotto. Come fare per accostare alla perfezione la tonalità al nostro corpo? Semplice, ci pensa MakeUp Plus. Come già detto è una applicazione a costo zero che tramite un semplice selfie offre un risultato immediatamente visibile con buona approssimazione. Basta scegliere il colore e puntare la fotocamera frontale. Tutto molto facile e veloce. Ma non finisce qui.

Grazie a questa innovativa app, infatti, è possibile acquistare lo stesso rossetta con la medesima tonalità in negozio. L’azienda sviluppatrice dell’app – chiamata Meitu – ha stipulato di fatto una serie di accordi con società de mondo cosmesi tra cui Lancome e Yves Saint Laurent. Scelto il rossetto giusto, basterà sceglierlo e comprarlo con pochi tap.

Per quanto riguarda il mercato italiano, invece, valgono le parthership: Sephora, Giorgio Armani, Clinique o Max Factor. Il test avviene tramite il display del proprio telefono senza fare la fila in negozio. Una chicca consiste anche nel fatto di poter provare il makeup scegliendo tra vari stili con filtri in stile Snapchat.