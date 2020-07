Netflix continua a riscuotere successo soprattutto per le numerose serie televisive messe a disposizione sulla sua piattaforma anche se negli ultimi mesi diverse produzioni hanno fatto fatica a continuare le riprese a causa del Coronavirus. Diverse serie televisive sono attese sulla piattaforma, ma gli utenti si domandano quando rivedranno le nuove stagioni di Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra.

Durante il lockdown gli utenti hanno avuto la fortuna di passare il tempo guardando le nuove stagioni di Elite e Riverdale mandate in onda in quel periodo, ma purtroppo per dei nuovi episodi è necessario far passare ancora un po’ di tempo visto che non sono neanche iniziate le riprese. Per quanto riguarda Suburra e Black Mirror fortunatamente ci sono delle novità interessanti.

Black Mirror e Suburra presto su Netflix: ecco gli ultimi aggiornamenti

Suburra avrebbe dovuto mandare in onda le puntate della sua terza e ultima stagione in questi mesi estivi, ma purtroppo non è stato possibile a causa del Coronavirus. Fortunatamente dopo settimane di silenzio si è scoperto che la produzione è tornata sul set per girare le puntate rimanenti così da rendere disponibile la stagione entro la fine di quest’anno. Gli attori avrebbero iniziato a girare le loro scene in totale sicurezza limitando la diffusione del virus.

Per quanto riguarda Black Mirror, invece, gli utenti potrebbero avere delle nuove puntate da vedere nei primi mesi dell’anno successivo. Anche in questo caso secondo le ultime indiscrezioni la produzione ha iniziato a girare le scene in totale sicurezza e serenità rispettando le norme di sicurezza per via del coronavirus.