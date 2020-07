Il mondo della telefonia è certamente uno tra i più competitivi che ci siano, le aziende infatti mantengono in costante aggiornamento i loro piani tariffari e quindi trovare una scelta definitiva è un bellissimo dilemma, per tutti coloro che pensano che Vodafone sia la compagnia da sposare, ecco tutte le offerte disponibili al momento.

Ecco tutte le offerte valide a luglio se passi a Vodafone

Ovviamente in quanto mondo competitivo, le offerte legate alla telefonia sono migliori nel momento in cui abbandoni un operatore per passare ad un altro, a fornte di tutto ciò gli operatori hanno quindi iniziato una vera e propria guerra per portare a se i vari clienti, uno scontro da cui si può trarre certamente un gran vantaggio in termini di piani tariffari, ecco quelli offerti da vodafone: