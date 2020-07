In attesa di poter ammirare il lancio di OnePlus Nord, il device ha fatto la sua prima apparizione su GeekBench. Nonostante la presentazione sia fissata per il 21 luglio, al momento non si conosce nel dettaglio la dotazione hardware dello smartphone.

Grazie al debutto sulla piattaforma GeekBench è possibile scoprire parte della scheda tecnica ufficiale. Il OnePlus Nord è caratterizzato dal numero di modello AC2001 e sulla piattaforma è presente in tre diverse varianti. Molto probabilmente si tratta delle versioni destinate ai vari mercati che quindi differiscono per alcuni dettagli.

Tuttavia, tranquillizziamo immediatamente gli utenti, le prestazioni tra le versioni sono identiche. Una situazione, per esempio, ben diversa rispetto a Samsung che utilizza il potente SoC Qualcomm negli USA mentre in Europa arriverà il non tanto prestazionale Exynos.

OnePlus Nord si mostra su GeekBench

Dal punto di vista hardware i vari modelli saranno identici. Infatti, il SoC scelto da OnePlus è il Qualcomm Snapdragon 765G. L’ammontare di memoria RAM utilizzata nella prova è di 12GB ma non è da escludere che il device sarà commercializzato con meno memoria disponibile.

I tre punteggi ottenuti sono assolutamente in linea tra di loro. Il primo device ha totalizzato nel test in single core 613 punti e in multi core da 1850 punti. Il secondo ha totalizzato 610-1957 punti mentre il terzo 611-1944 punti.

Al momento non è chiaro se arriverà anche la versione “Lite”. Infatti, nei giorni scorsi è trapelata l’indiscrezione di una versione caratterizzata dal SoC Qualcomm Snapdragon 690. Purtroppo al momento non c’è nessuna conferma in merito ne alcun risultato su GeekBench.

Non resta che attendere il 21 luglio per scoprire ogni dettaglio su OnePlus Nord.