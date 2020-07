Il nuovo operatore unico WindTre ha recentemente deciso di riproporre ad alcuni clienti selezionati la promozione denominata 150 Giga Summer Edition, insieme ad altre offerte dedicate al periodo estivo.

Inoltre, continuano anche le precedenti offerte dedicate ai già clienti in target, come ad esempio quelle della gamma MIA. Scopriamo insieme cosa comprende l’offerta menzionata precedentemente.

WindTre ripropone ad alcuni clienti la 150 Giga Summer Edition

La 150 Giga Summer Edition ha un prezzo di 12.99 euro una tantum e offre 150 Giga da sfruttare entro 90 giorni, con disattivazione automatica al termine dei tre mesi di validità. Il costo dell’opzione è addebitato sul metodo di pagamento già in uso o sul credito residuo e il cliente potrà gestire in autonomia il bundle di 150 Giga disponibile fino alla disattivazione automatica dopo 3 mesi.

Il bonus dati dell’offerta andrà ad aggiungersi all’offerta già attiva e verrà consumato successivamente rispetto all’eventuale bundle già attivo. In ogni caso, è possibile usufruire del bonus dell’offerta solo se si ha credito sulla SIM. Superati i Giga inclusi, il cliente continua a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previste dall’offerta principale laddove questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino ad un massimo di 128 Kbps o 1 Giga extra al giorno a 99 centesimi di euro solo in caso di utilizzo giornaliero.

L’offerta è chiaramente utilizzabile anche in Roaming UE, ma con un limite per il traffico dati utilizzabile. Nel periodo di riferimento, pari a 90 giorni, possono essere utilizzati infatti un massimo di 6.1 Giga in Roaming UE. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte attivabili nel mese di luglio 2020.