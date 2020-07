WindTre continua a lavorare per accontentare sia i nuovi clienti sia tutti gli abbonati che hanno già una scheda SIM attivata. Nel corso di questa stagione estiva ci saranno sempre più iniziative per gli attuali clienti. Un particolare occhio di riguardo alle occasioni dedicate alla connessione internet: proprio nelle ultime ore, infatti, il gestore ha previsto un’offerta speciale per la navigazione in rete.

WindTre, l’offerta con 100 Giga per internet da attivare su una seconda SIM

Una delle migliori iniziative per tutti gli abbonati è senza ombra di dubbio la Cube Large Summer Easy Pay. Tale promozione è dedicata a tutti gli abbonati che si impegnano ad attivare una seconda SIM in aggiunta a quella già disponibile.

Sulla seconda SIM sarà attivata proprio l’offerta Cube Large Summer Easy Pay. Attraverso questa iniziativa gli utenti riceveranno ben 100 Giga per la connessione su smartphone, su tablet e su tutti i dispositivi mobili.

Il costo della promozione sarà di 9,99 euro ma con formula di pagamento Easy Pay. Il prezzo di listino base per l’offerta è di 12,99 euro: per tale ragione vi è uno sconto netto di 3 euro con tale metodo di fatturazione. La formula Easy Pay prevede una ricarica automatica con fatturazione da carta di credito o conto corrente.

Dal momento della prima attivazione, la Cube Large Summer Easy Pay avrà una validità di due anni. La quota dei 100 Giga sarà rinnovata ogni trenta giorni, previa richiesta di disattivazione degli abbonati. Sarà possibile navigare con questi 100 Giga sia sotto rete 4G che sotto rete 4,5G.