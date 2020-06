Il nuovo operatore unico WindTre ha recentemente lanciato una nuova gamma di offerte MIA, dedicate solamente ad alcuni ex clienti 3 Italia. Questa gamma va quindi ad aggiungersi alla nuova promozione Summer 150 Giga e Summer Edition xTe con 200 GB.

WindTre proporrà fino al 31 Luglio 2020, salvo proroghe, delle offerte MIA su misura per agevolare le migrazioni dei clienti WindTre presenti nei sistemi dell’ex brand 3. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre lancia la nuova gamma di offerte MIA

Alcuni clienti WindTre presenti nei sistemi dell’ex brand 3 potrebbero dunque ricevere la proposta di attivazione di un’offerta a loro dedicata, in soft migration e senza la necessità di sostituire la SIM. Il processo di soft migration si era appunto aperto con una fase iniziale in cui il passaggio era disponibile solo in caso di richiesta spontanea da clienti che volessero passare a un’offerta standard di WindTre disponibile anche per i già clienti.

Da qualche giorno è partita la nuova campagna per promuovere l’attivazione di un’offerta MIA per Play e All-In con soft migration: si tratta di un totale di 46 offerte diverse disponibili per alcuni clienti WindTre ancora presenti nei sistemi dell’ex brand 3 Italia. Le offerte in questione impiegano il meccanismo classico della gamma MIA, dunque saranno disponibili diverse varianti con minuti illimitati, 100 SMS e Giga variabili, a partire da un minimo di 20 Giga al mese a un massimo di 120 Giga al mese.

Anche il prezzo è variabile, da 6.99 euro al mese a 24.99 euro al mese e i costi di attivazione partono da 0 euro fino ad arrivare a 14.99 euro. In totale, la gamma dedicata alla Soft Migration prevede per ora 46 offerte diverse che in futuro dovrebbero essere disponibili anche in modalità Easy Pay. Con le offerte MIA dedicate alla soft migration il rinnovo è possibile su credito residuo e il cliente deve attendere l’SMS di conferma attivazione prima di usufruire della nuova offerta.