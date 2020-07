Come ben sappiamo, ormai, il nuovo standard di rete 5G si è ufficialmente diffuso in tutto il paese. Grazie al lavoro degli operatori nazionali, quindi, la nuova rete è in continua espansione e, quasi ogni giorno, nuove zone d’Italia ricevono la copertura. Per monitorare lo stato di avanzamento della copertura 5G, sia nel nostro paese che nel resto del mondo, è stata resa disponibile online la piattaforma francese NPERF che, attraverso una mappa interattiva, fornisce in tempo reale tutti i dettagli in merito. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Rete 5G e NPERF: ecco come monitorare la copertura in Italia Grazie alla mappa NPERF disponibile online, quindi, è possibile seguire in tempo reale l’avanzamento della rete 5G in tutto il mondo. Nello specifico, attraverso il seguente link, è possibile verificare in pochi secondi l’attuale stato della rete 5G in Italia. Purtroppo, come si può ben notare, la copertura è estremamente poca poiché, di fatto, il numero di antenne installate sul territorio risulta essere ancora basso. Tra le città attualmente coperte, troviamo quindi Roma, Milano, Torino, Napoli, Brescia e Bologna. Ovviamente la mappa offerta da NPERF non risulta essere precisa al millimetro poiché, come ribadito sul sito web, i dati sono ricavati dai feedback dei test effettuati dagli utenti. Ad ogni modo, passando sulla copertura totale, sarà possibile effettuare uno zoom sulla zona interessata cosi da ottenere più dettagli sullo stato di avanzamento della rete 5G in un determinato luogo. Restate connessi per scoprire le ultime novità a riguardo.