Solitamente la prassi per acquistare una sim telefonica è sempre la stessa, ovvero richiedendo un documento di riconoscimento (carta d’identità) perché è necessario intestarla al proprio nome. A quanto pare, però, ci sono alcuni venditori che non richiedono alcun documento ai loro acquirenti e vendono delle schede telefoniche già intestate ad altri utenti, anche quest’ultimi ignari di tutto.

Anche la nota trasmissione televisiva Striscia La Notizia ha avvisato i suoi spettatori di questo vero e proprio mercato nero di sim telefoniche perché è molto importante prestare attenzione agli acquisti online, soprattutto per quanto riguarda questo tipo di acquisti dove la privacy e sicurezza possono essere messi in discussione. Inoltre è molto importante sapere che l’acquisto di una scheda telefonica avviene fisicamente in un Centro Store oppure telematicamente sul sito web ufficiale dell’operatore telefonico in questione.

Sim telefoniche vendute su ebay intestate già ad altre persone: attenzione agli acquisti online

Come già anticipato Striscia La Notizia ha mandato in onda un servizio dedicato a questo tipo acquisti online perché numerosi consumatori hanno acquistato una nuova scheda telefonica sulla piattaforma di e-commerce su ebay. I venditori non hanno richiesto alcun tipo di documento ai loro acquirenti proprio perché tali schede erano già intestate ad altri utenti.

E’ molto importante prestare attenzione e segnalare eventuali rivenditori perché è obbligatorio intestare una scheda telefonica al proprio nome e se questa pratica non avviene, allora c’è qualcosa di strano. Ci sono dei seri rischi per i compratori (anche se ignari di tutto) perché i veri intestatari potrebbero essere accusati di operazioni illegali.