L’evento Ubisoft Forward è stato una miniera di informazioni per tutti i titoli del publisher in uscita nei prossimi mesi. L’ultimo ma non per importanza di cui pariamo è Watch Dogs: Legion.

Il gioco rappresenta il nuovo capitolo della saga dedicata agli hacker che questa volta si sposta in una Inghilterra futuristica. La tecnologia ha preso il sopravvento e con essa anche lo stretto controllo delle forze di polizia. Ogni cittadino è tracciato e tracciabile e la privacy digitale ormai è solo un lontano ricordo.

Partendo da queste premesse, Watch Dogs: Legion si preannuncia un titolo molto interessante. L’obiettivo del giocatore sarà quello di opporsi al sistema creando una resistenza. Sarà possibile reclutare praticamente tutti i personaggi di gioco se la loro motivazione sarà abbastanza alta.

Ogni personaggio di Watch Dogs: Legion avrà una personalità diversa e di conseguenza anche poteri e abilità uniche. Scegliendo tra i vari membri della squadra si potrà preferire un approccio più furtivo o più d’azione potendo contare sulle diverse specialità.

Nonostante il debutto iniziale fosse fissato a marzo, Ubisoft ha preferito rinviare l’uscita al 29 ottobre. Il gioco sarà disponibile per console current-gen e next-gen oltre che per PC e Stadia.

Watch Dogs: Legion ci porta in una Londra ultra tecnologica

Come emerge dal sito di supporto ufficiale, Watch Dogs: Legion potrà contare su ben quattro versioni diverse. Il preordine della Standard Edition permette di ricevere anche il pacchetto Golden King, che include una maschera e una skin dorata per due pistole e veicoli.

Più corposo il contenuto della Gold Edition che include il Season Pass con missioni aggiuntive, quattro eroi e la Complete Edition del primo Watch Dogs. La Ultimate Edition permette di ottenere anche il pacchetto Giungla Urbana che sblocca altri tre personaggi unici, tre maschere aggiuntive e lo status di VIP per un mese.

La versione più ricca e corposa, oltre che costosa, sarà la Collectors Edition che permette di ottenere una replica alta ben 38 centimetri della maschera Corona DedSec. Questa maschera sarà sbloccata anche all’interno del gioco. Completeranno il tutto anche la confezione SteelBook esclusiva, tre adesivi e un poster della propaganda.