Durante l’evento Ubisoft Forward, il publisher ha svelato ufficialmente l’arrivo di Far Cry 6. Il nuovo capitolo della saga ha fatto un debutto a sorpresa lasciando tutti a bocca aperta. Il trailer mostra una città in rivolta contro “El Presidente” il quale è pronto ad usare il pugno di ferro contro i rivoltosi.

La particolarità di questo trailer è che il dittatore è interpretato da Giancarlo Esposito, attore noto per aver interpretato Gus Fring in Breaking Bad. Il nome de “El Presidente” è e rappresenta il villain principale del gioco.

Far Cry 6 sarà ambientato nell’isola caraibica immaginaria di Yara, un luogo in cui il tempo si è fermato e la dittatura continua a imperare. Infatti, la capitale è consumata da una guerra civile e il dittatore Antón Castillo sembra intenzionato esclusivamente a mantenere il proprio potere. Il giocatore invece vestirà i panni di Dani Rojas e l’unico obiettivo sarà quello di far cadere il malvagio governo del dittatore.

Far Cry 6 si mostra in un nuovo e avvincente trailer



Ubisoft ha confermato che Far Cry 6 debutterà il prossimo anno. L’uscita infatti è attesa per il 18 febbraio 2021 e saranno supportate tutte le console current-gen e next-gen. Come per Assassin’s Creed Valhalla, gli utenti che acquisteranno la versione PlayStation 4 e Xbox One potranno ricevere gratuitamente la versione PlayStation 5 e Xbox Series X. Inoltre è previsto anche l’arrivo su PC e Stadia.

Come si può leggere sulla pagina di supporto ufficiale, le versioni di Far Cry 6 disponibili al lancio saranno ben quattro. La Standard Edition includerà solo il gioco, la Gold Edition invece includerà anche il Season Pass. Per quanto riguarda la Ultimate Edition saranno presenti alcuni oggetti esclusivi da utilizzare in-game.

L’ultima versione sarà la Collectors Edition che includerà una replica di fascia alta del “Tostador”, il lanciafiamme presente nel gioco. Inoltre saranno presenti una valigetta per collezionisti, la Steelbook esclusiva e altri oggetti dedicati ai veri appassionati.