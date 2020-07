Oggi, domenica 12 luglio, Ubisoft terrà l’evento intitolato Ubisoft Forward. La presentazione permetterà alla software house di parlare del proprio parco titoli. Ci saranno presentazioni per le nuove IP in uscita nei prossimi mesi ma anche annunci legati ai giochi già usciti.

L’appuntamento è diviso in tre parti. Ci sarà un pre-show a partire dalle ore 20:00 a cui seguirà Ubisoft Forward alle 21:00 ed infine un post-show dalle 21:45. In questo modo si potranno approfondire i vari titoli in maniera differenziata e precisa.

Il pre-show sarà dedicato ai titoli già pubblicati, con una analisi sulle novità in arrivo e anche alcune sorprese. Infatti, per tutti gli utenti che si collegheranno ad Uplay durante un momento particolare dell’evento, verrà regalata una copia di Watch Dogs 2.

Ubisoft regala Watch Dogs 2 a tutti gli utenti Uplay

Al momento non è ancora chiaro quando sarà possibile riscattare il gioco. Ubisoft ha specificato solamente che gli utenti dovranno effettuare il login sulla piattaforma. Indicativamente, Watch Dogs 2 sarà disponibile dopo gli annunci legati a Trackmania e fino alla fine dell’evento.

L’unico modo per scoprire quando sarà possibile collegare il titolo al proprio account Uplay sarà quello di seguire l’evento. Inoltre, riscattando il gioco si avrà accesso ad una serie di quiz che permetteranno di vincere ulteriori ricompense in-game per tutti i titolu Ubisoft.

In ogni caso, sarà importante seguire l’evento Ubisoft Forward anche per scoprire il futuro del settore gaming. Il publisher infatti mostrerà tante immagini e video gameplay per tutti i titoli in uscita. Non mancheranno anche interviste agli sviluppatori e approfondimenti su produzioni del calibro di Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion e Hyper Scape.