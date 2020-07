Unieuro continua, ancora per poco purtroppo, con l’ottimo “Bastard Black Friday“, riuscendo a proporre ai consumatori italiani tantissime offerte dai prezzi incredibilmente inferiori rispetto alle aspettative e alle dirette concorrenti del mercato.

Unieuro riparte con una campagna promozionale molto varia ed interessante, ci troviamo infatti dinnanzi la possibilità di optare per smartphone, anche dalla qualità elevata, come ad esempio il buonissimo Samsung Galaxy S20 a 699 euro, arrivando anche ad acquistare prodotti di altre categorie merceologiche a prezzi relativamente bassi.

Unieuro: gli sconti del volantino sono imprendibili

L’occhio cade su una action camera, la GoPro Hero 7 Black, ed uno smartwatch, lo Huawei Watch GT. In entrambi i casi parliamo di modelli dello scorso anno, quindi non propriamente recentissimi, ma ciò non ci impedisce di considerarli ancora dalla qualità elevata, sopratutto ai prezzi attuali. Nello specifico il consumatore avrà la possibilità di spendere soli 249 euro per l’action, per scendere addirittura sotto i 100 euro per il terminale di casa Huawei.

Entrambi sono perfettamente acquistabili anche online sul sito ufficiale, le spedizioni in questo caso sono gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro, in caso contrario viene richiesto il pagamento di una piccola cifra da aggiungere al prezzo mostrato effettivamente a schermo.

Tutti i dettagli in merito ad una delle campagne promozionali più apprezzate e desiderate degli ultimi mesi, sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Unieuro, la scadenza è fissata all’8 luglio 2020.