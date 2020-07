Euronics fa faville con un nuovo volantino che riesce ad attirare su di sé l’attenzione dei consumatori che vogliono approfittare di alcuni sconti importanti per cercare di risparmiare il più possibile, senza necessariamente rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale corrente, al netto di quanto indicato in altre sedi, è attiva esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, in nessun modo l’utente potrà completare l’acquisto online sul sito ufficiale o altrove. Coloro che supereranno una determinata soglia di spesa, inoltre, potranno appoggiarsi anche al Tasso Zero, un finanziamento senza interessi con pagamento in 10 mesi.

Euronics: il volantino che non si nasconde dietro poche offerte

Gli smartphone inseriti in promozione all’interno del volantino Euronics sono davvero molti ed altrettanto interessanti, un focus importante è stato mirato sul mondo Samsung, con riduzioni importanti su Galaxy S20 a 799 euro, Galaxy S20 Ultra a 1379 euro, Galaxy Z Flip a 1399 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Galaxy A41 a 279 euro, Galaxy A30s a 199 euro e Galaxy A20e a 139 euro.

Da non trascurare, allo stesso modo, la presenza di un incredibile Xiaomi Mi 10 Lite in vendita a soli 399 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti per un terminale che promette prestazioni incredibili, e sopratutto la piena compatibilità con il 5G. Concludono le offerte i vari Oppo Reno 2Z a 279 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro e LG Velvet a 649 euro.