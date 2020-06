La stagione estiva non presenterà grandi novità in casa Iliad. Il provider francese, ancora una volta, rilancia la sua sfida a TIM, WindTre o Vodafone attraverso le già collaudate offerte low cost che hanno portato sino a qui a grandi risultati in termini commerciali.

Iliad, per gli utenti che si abbonano ora ci sono tre servizi a costo zero

Le ricaricabili di Iliad quindi resteranno nell’ordine la Giga 50 e la Giga 40. Le due iniziative sono diventate nel corso di questi mesi molto popolari a causa dei prezzi low cost e soprattutto delle soglie di consumo quasi illibate (specie per quanto concerne i Giga internet). Gli utenti, che in futuro, attiveranno sia Giga 50 che la Giga 40 potranno beneficiare anche di tre servizi a costo zero.

Tra i principali servizi opzionali di Iliad segnaliamo in prima battuta le telefonate gratuite verso tutti i paesi dell’estero. Con il gestore francese, comunicare con amici e parenti lontani dalla nazione sarà molto semplice e soprattutto non comporterà spese extra sul prezzo mensile della ricaricabile.

Molto vantaggioso è anche il servizio della segreteria telefonica. A differenza di altri gestori (tra cui TIM o anche Vodafone), in casa Iliad non sono previste spese extra per l’ascolto dei messaggi lasciati in segreteria.

Chi attiva un’offerta a scelta tra Giga 40 e Giga 50 inoltre potrà beneficiare anche dell’assenza di piani tariffari. Come evidenziato nei bundle delle promozioni non sono previsti costi extra per i consumi. Al termine delle soglie offerte dalla ricaricabile, il traffico sarà bloccato di default senza spese aggiuntive.