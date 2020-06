Ci sono grandi novità per tutti coloro che vogliono attivare una nuova SIM con WindTre nel corso delle prossime settimane. Il provider, come da consuetudine, lancia una serie di grandi iniziative per la stagione estiva. In particolar modo, per i mesi a venire, l’obiettivo del gestore sarà quello di garantire importanti promozioni alla fascia di pubblico più giovane.

WindTre, le due nuove versioni Summer Edition dell’offerta Young

Per tutti gli under 30, WindTre presenta ora due versioni rinnovate ed ancora più convenienti dell’offerta Young. Nascono, quindi, le nuove offerte WindTre Young Summer Edition, disponibili da oggi e sino al prossimo 26 Luglio.

Nella prima versione dell’offerta sono previsti consumi illimitati per le telefonate e gli SMS verso tutti i numeri nazionali con la presenza di 80 Giga per la navigazione internet. Il prezzo della promozione sarà di 9,99 euro per i primi tre mesi e di 11,99 euro per i successivi rinnovi.

Questa versione dell’offerta è garantita solo per coloro che sceglieranno il metodo di pagamento Easy Pay con fatturazione automatica con carta di credito o conto corrente. Sempre per questi abbonati, sono inoltre garantiti Giga illimitati per internet nei primi tre mesi.

Nella seconda versione dell’offerta, confermate chiamate ed SMS illimitati, con 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo sarà sempre di 9,99 euro per i primi mesi e di 11,99 per i successivi. Questa variante della promozione è destinata agli utenti che sceglieranno il pagamento con credito residuo. Nei primi tre mesi dall’attivazione saranno aggiunti per tutti gli abbonati 100 Giga extra per la connessione internet.