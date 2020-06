Facebook rimuove centinaia di altri account per incitamento all’odio

Facebook sta continuando ad agire contro l’odio. Dopo aver rimosso circa 200 account associati a gruppi di odio presenti sul social network tra cui i gruppi americani Proud Boys e American Guard la scorsa settimana, la società ha confermato di aver rimosso altri 500 account Facebook e oltre 300 account Instagram.

In una dichiarazione a Reuters , un portavoce di Facebook ha dichiarato: “Inizialmente abbiamo rimosso una serie di account per entrambe le organizzazioni il 30 maggio. Questa decisione è avvenuta in seguito a quando abbiamo visto che entrambe le organizzazioni hanno iniziato a pubblicare contenuti legati alle proteste in corso. Continuiamo i lavori per mappare l’intera rete e scovare altri trasgressori“.