Le occasioni in casa TIM sono sempre più importanti per coloro che scelgono di attivare una nuova SIM. Il provider di telefonia italiana, specie in questo periodo che segue le fasi calde dell’emergenza Covid, ha messo a disposizione degli abbonati una serie di iniziative per la telefonia mobile con ancora più contenuti.

TIM, la nuova offerta da 9,99 euro dedicata a tutti i giovani studenti

Da poco TIM ha presentato una nuova versione della sua classica promozione Young. Attraverso il sito ufficiale o in uno degli store sparsi sul suolo nazionale, i clienti potranno attivare la ricaricabile Young Student Edition.

In questo suo rinnovato bundle, la promozione prevede minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili sul suolo nazionale più 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro con modalità di pagamento in Ricarica Automatica. Al momento dell’attivazione, gli utenti dovranno corrispondere solo una quota una tantum di 12 euro.

Ma non è tutto. Con la Young Student Edition sono anche previsti importanti servizi extra. In primi luogo, essendo un’iniziativa dedicata ai giovani, sarà possibile navigare senza limiti su chat, social e sulle piattaforme di eLearning tra cui Zoom, Skype, Microsoft Teams e Google ClassRooms. Inoltre, gli utenti avranno anche accesso a sei mesi a costo zero con abbonamento Platinum per la piattaforma TIMmusic.

L’offerta di TIM si rivolge a tutti gli abbonati, vecchi e nuovi, che hanno un’età uguale o inferiore ai 25 anni. L’iniziativa è ovviamente disponibile per un arco di tempo limitato.