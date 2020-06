In questi ultimi mesi si sono moltiplicati i timori dei possessori di carta d’identità elettronica dopo la scoperta di alcuni problemi importanti. Tutto è andato per il meglio con l’analisi chiarificatrice dei massimi enti preposti alla gestione della privacy e della sicurezza. Oggi arriva anche una nuova ed esilarante novità che riguarda i possessori di smartphone Android ed iOS che si fregiano della possibilità di usare la nuova app.

Il download gratuito per la nuova piattaforma digitale è già disponibile ed una volta in uso garantisce l’accesso semplificato e sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Si chiama CIEd e si attiva in concomitanza del sistema di comunicazione NFC. Ecco che cosa è emerso di recente dopo l’approvazione dello Stato.

Carta d’identità elettronica digitale: è già su Android ed iOS con la nuova app

L’istituto poligrafico della Zecca di Stato ha approvato le misura di digitalizzazione per i documenti in relazione alla carta di identità elettronica italiana. In merito è stato detto: “in questo modo viene estesa a tutti i 15 milioni di cittadini che già possiedono una CIE la possibilità di autenticarsi in sicurezza ai servizi digitali di pubbliche amministrazioni“.

L’amministratore delegato Paolo Aielli ha espresso il suo entusiasmo per il completamento di un iter progettuale che è stato volto a “contribuire alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ogni giorno di più, affiancando il Ministero dell’interno nella produzione di un documento all’avanguardia in ambito europeo“.

A poche settimane dalla pubblicazione dell’app IO per i servizio della PA e dopo le ultime ore che hanno visto il rilascio di “Immuni” per il contact tracing del Coronavirus arriva anche questa importante novità.