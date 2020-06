Unieuro presenta un volantino davvero straordinario, gli utenti di tutta Italia possono approfittare di una nuova serie di prezzi fortemente ribassati rispetto ad un listino originario fin troppo alto, almeno rispetto a quanto siamo stati abituati in passato.

Il volantino Unieuro attivo in tutti i punti vendita e direttamente sul sito ufficiale, punta ad aiutare gli utenti a risparmiare il più possibile sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, nonché di smartphone mobile dalla qualità elevata. Gli ordini, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere completati sia online che in tutti i punti vendita in Italia, con consegna gratuita per una spesa superiore ai 49 euro.

Unieuro: il risparmio è dietro l’angolo con queste offerte

L’azienda non ha voluto osare troppo, consapevole di trattare un periodo storico in cui la maggior parte di noi si ritrova con poco denaro a disposizione, per questo motivo ha deciso di lanciare sconti mirati sulla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. I modelli attualmente più in vendita tra quelli in promozione rientrano entro la fascia dei 400 euro, in particolare parliamo di Huawei P30, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Asus ZenFone Max M1, Galaxy A20e e Huawei P40 Lite (senza dimenticare l’ottimo Oppo A9 2020).

L’unico top di gamma preso in considerazione è l’Apple iPhone 11, oggi acquistabile con una spesa finale di 799 euro. Per maggiori informazioni aprite le pagine che trovate qui sotto.