Realme negli ultimi anni ha rapidamente fatto una scalata ed è cresciuta a dismisura. Per chi non la conoscesse, si tratta di un’azienda tecnologica specializzata nella produzione di smartphone e di prodotti dell’Internet delle Cose di alta qualità. La notizia, è che a partire da questo mese, Giugno 2020, una gamma dei vari device prodotti da Realme, sarà disponibile sul sito di Unieuro.it, nonché presso tutti i punti vendita fisici sul territorio, del medesimo marchio.

Unieuro è una delle più importanti catene di elettronica di consumo, nonché elettrodomestici, presenti in Italia. Vanta infatti il maggior numero di negozi presenti sul territorio, oltre 500 in tutto il Paese.

La collaborazione strategica dell’azienda con Unieuro

Considerando il periodo difficile che l’Italia sta attraversando anche a livello economico, la collaborazione tra Realme e Unieuro può considerarsi a tutti gli effetti strategica. Lo scopo è quello di permettere a tutti gli italiani di poter acquistare i nuovi prodotti dell’azienda.

Ecco quali sono tutti gli smartphone disponibili sia sul sito web per la vendita Unieuro:

Realme 6

6 Pro

6i

C3

X3 Super Zoom

X50 Pro

Sul sito, è possibile inoltre, osservare in tempo reale tutte le varie offerte promozionali presenti sui prodotti. Per quanto riguarda invece i dispositivi presenti nei punti vendita Unieuro che si trovano in tutta Italia, attualmente non sono proprio tutti. Quelli disponibili, infatti, sono unicamente i seguenti:

Realme 6

Realme 6i

Realme C3

Per tutti gli altri dispositivi, sarà necessario attendere ancora un po‘. Gli altri prodotti infatti, arriveranno nei negozi, scaglionati, nei prossimi mesi.