Se anziché averli gettati nella spazzatura la vostra casa è piena di vecchi smartphone, allora potreste non aver fatto male a conservarli. Il perché è semplice: anziché fargli prendere polvere potreste offrir loro una seconda vita riconvertendoli in oggetti utili. Forse non tutti sanno che i nostri device sono flessibili a diversi usi, e per questo faremo una carrellata di tutto quello che possono diventare e rendervi di nuovo orgogliosi di averli con voi.

SMARTPHONE: le idee più cool per dare nuova vita ai vecchi cellulari

Schermo remoto del computer – Uno dei primi modi per riusare uno smartphone è trasformarlo tramite un’app gratuita chiamata Chrome Remote Desktop in uno schermo remoto per il vostro PC. Potremo sfruttare il display dello smartphone per avere una finestra a distanza nella memoria del pc o per avere accesso al terminale in ufficio.

Telecomando universale – Dal riproduttore musicale agli oggetti della vostra smart home, il cellulare che pensavate di buttare diventa un telecomando per tutti gli usi. In più con l’infrarosso avrete una compatibilità praticamente totale attraverso app gratuite come IR Universal Remote per Android.

Trackpad senza fili – perché invece non trasformarlo in un utile trackpad da computer fisso o portatile? Si può convertire infatti in superfici sensibili all’interazione del dito tramite applicazioni come Unified Remote sia per Android sia per iOs.

Videocamera di sorveglianza – un’app come IP Webcam può convertire il cellulare in una telecamera attenta all’attività in casa o nel perimetro esterno. Può sfruttare i sensori inclusi per attivarsi al movimento e registrare e spedire video o foto in tempo reale. Molto utile anche come monitor per bambini piccoli oppure per controllare cosa combinano gli animali domestici mentre siamo a lavoro.

Hotspot wi-fi – forse uno degli usi più immediati a mente, a cui però suggeriamo di impostare una password per proteggere l’accesso dalle configurazioni interne. Controllate anche che la vostra offerta sia compatibile con questa funzione.

Console di videogiochi – I videogames consumano molta batteria, quindi perché non scaricare le app ludiche preferite su un telefono che non usiamo?

Portafoto digitale – Sincronizzare un vecchio smartphone con la tua utenza di Google Foto vi permette di avere un portafoto digitale sempre pronto.

E-reader – se scaricate le app di Amazon Kindle, Kobo oppure Google Libri, potete collegare il telefono alle librerie online della vostra biblioteca, oppure per il noleggio 2.0.

Centro multimediale per l’auto – il tuo smartphone diventa un centro multimediale per la vettura collegandolo via cavo audio oppure bluetooth allo stereo per le canzoni, o con una simcard puoi trasformarlo in un hotspot e usarlo come navigatore gps.

Assistente in cucina – un’app per il monitoraggio dei cibi in frigorifero così come quelle di ricette che ti guidano passo a passo può rendere di nuovo utile il cellulare. In alternativa, grazie agli assistenti virtuali, potrai usare tutti i comandi vocali senza dover per forza toccare il touch.

Chiamate d’emergenza – Anche senza simcard, un vecchio smartphone è pur sempre un cellulare che può chiamare i numeri d’emergenza.

Assistente scientifico – se proprio non avete fantasia potete donare il vostro device alla scienza. Infatti le capacità di elaborazione di un vecchio smartphone possono tornare utili ad applicazioni come l’app Boinc dell’Università di Berkeley. Da quel momento, lo smartphone sarà collegato a un network di dispositivi che condividono la loro capacità di calcolo da remoto per una sorta di supercomputer composto proprio da tutti i device uniti tra loro.