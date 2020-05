Halo 3 ha segnato il debutto di Master Chief su Xbox 360 ed è il prossimo gioco in coda per essere aggiunto alla versione per PC di The Master Chief Collection. A quanto pare, non ci vorrà ancora molto; come spiegato da 343 Industries sul blog di sviluppo del Centro clienti, i test pubblici per i giocatori dovrebbero iniziare nella prima metà di giugno.

“Halo 3 è il prossimo titolo che arriverà su PC e stiamo già preparando le condizioni per un primo test. La prossima settimana dovremmo poter rilasciare il gioco nelle mani dei nostri partner e speriamo di farlo arrivare ufficialmente su PC nella prima metà di giugno”.

Halo 3 presto nella Master Chief Collection

Se tutto va bene, quindi, i test ufficiali pubblici per Halo 3 inizieranno ad inizio giugno, poco meno di una settimana. Non si sa ancora cosa includerà questo test, ma, supponendo che sia simile al periodo di test pubblico di Halo 2, è probabile che offra alcune missioni della campagna e giochi multiplayer, con i contenuti che cambiano di giorno in giorno.

Nell’ultimo anno, 343 Industries ha distribuito le sue versioni Master Chief Collection per PC, con Halo Reach a Halo 2, non più di un mese dopo la conclusione dei suoi test pubblici per il lancio. Se rispetteranno quel lasso di tempo, probabilmente possiamo aspettarci che Halo 3 sia rilasciato a metà luglio.

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Halo 3 è stato all’inizio di maggio, con 343 Industries che ha rivelato che stava preparando alcune sorprese per i fan di Halo 3 e ODST. Lo studio ha confermato che le prime build sarebbero passate attraverso i tester interni prima che Halo Insiders fosse in grado di metterci le mani sopra.

Come precedentemente confermato, la Master Chief Collection per PC presenta una risoluzione UHD 4K e HDR e sarà ottimizzata per PC con supporto per mouse e tastiera.