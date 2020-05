I prestiti e i mutui, nel nostro paese, vengono accesi quotidianamente. In diversi casi sono al limite dell’usura in altri, purtroppo, si sconfina in tassi usurai non a norma di legge. L’autorevole sito Altroconsumo permette di verificare, su una pagina web apposita, i parametri del vostro prestito o mutuo in maniera assolutamente semplice e veloce.

Infatti, cliccando qui, potrete con pochi passaggi togliervi ogni dubbio in merito, nel caso pensiate che il vostro prestito sia oltre i termini consentiti dalla legge. I parametri da inserire sono semplici, va comunque tenuto a portata di mano il contratto di prestito o mutuo che avete stipulato con la banca o la finanziaria in questione. Verificare il tasso che vi è stato applicato non comporta l’inserimento di nessun dato personale ed è completamente anonimo.

Cosa fare se si scopre un tasso usuraio

Nel caso in cui la prova effettuata riveli un tasso usuraio, avrete la possibilità di farvi rivalere in diversi modi. Il primo passaggio sarà quello di rivolgervi immediatamente alla vostra banca e, in modo bonario, sistemare il tasso d’interesse riportandolo nei termini consentiti dalla legge. Se la vostra Banca o finanziaria che sia farà finta di niente, potrete rivolgervi all’arbitro bancario e finanziario. Se anche quest’ultimo dovesse darvi torto potrete, anzi dovrete, rivolgervi alle autorità giudiziarie competenti per avere giustizia.

All’autorita giudiziaria dovrete presentarvi con una perizia econometrica fatta da specialisti del settore e, la vostra situazione, verrà adeguata ai termini previsti dalla legge. Sul sito Altroconsumo che vi abbiamo linkato precedentemente in questo articolo, potrete controllare oltre ai prestiti e mutui tradizionali qualunque altro tipo di finanziamento che avete acceso. Il consiglio è quello di verificare scrupolosamente il tasso che vi è stato applicato in quanto, non di rado, si scoprono tassi usurai che negli anni possono farvi pagare ingiustamente un bel po di soldi non dovuti. Contrariamente, nel caso in cui scopriate di pagare un tasso corretto, vi sarete solo tolti un costoso dubbio.