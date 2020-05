La seconda stagione della serie TV The Umbrella Accademy sbarcherà sulla piattaforma di contenuti in streaming Netflix nel mese di luglio 2020. Vi ricordo che la serie in questione è basata sull’omonima saga a fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà.

Gli episodi che faranno parte della seconda stagione saranno 10 e vedremo, ancora una volta come protagonista, la famiglia Hargreeves. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Netflix lancerà la seconda stagione della serie The Umbrella Accademy il prossimo luglio 2020

In seguito ad una lunga attesa, la seconda stagione ha ufficialmente una data di rilascio. La piattaforma ha infatti annunciato l’arrivo del nuovo capitolo della serie, previsto per il prossimo 31 luglio 2020. Il colosso lo ha comunicato attraverso un video che ritrae i cinque attori protagonisti della storia nelle proprie abitazioni, mentre danzano sulle note del brano I Think Alone Now di Tiffany.

I dieci episodi della prima stagione sono apparsi il 15 febbraio 2019 sulla piattaforma e, riportano le vicende del volume uno della saga intitolata La Suite dell’Apocalisse. I protagonisti della seconda stagione saranno ancora una volta i supereroi della non convenzionale famiglia Hargreeves, ovvero Diego (David Castaneda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Luther (Tom Hopper), Klaus (Robert Sheehan), Ben (Justin Min), Vanya (Ellen Page), Numero 5 (Aidan Gallagher).

Ovviamente ci sarà spazio anche per nuovi personaggi, tra cui anche una madre del Texas pronta a tutto (Marin Ireland), un uomo di potere carismatico e perspicace (Yusuf Gatewood), una ragazza sfuggente e dalle mille risorse (Ritu Arya). Per il secondo capitolo è anche stato confermato lo showrunner Steve Blackman. Per il momento però non è ancora stato svelato nulla che riguarda la trama. Non ci resta quindi che attendere e scoprire maggiori dettagli tra qualche settimana.