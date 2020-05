Oggigiorno chiunque ha a disposizione uno smartphone e quest’ultimo viene utilizzato quasi sempre per cose non indispensabili. Possiamo infatti dire che ad oggi la maggior parte delle persone è affetta in un certo senso da “dipendenza da smartphone”, ma questo atteggiamento può avere delle gravi conseguenze per il nostro organismo e la nostra salute.

Dipendenza da smartphone: ecco le conseguenze

È innegabile che la tecnologia in generale e soprattutto gli smartphone abbiano rivoluzionato la nostra intera vita. Grazie a questi dispositivi, infatti, siamo in grado di svolgere diversi compiti, da quelli più banali a quelli più utili. Come già accennato, però, l’utilizzo eccessivo di questi dispositivi può nuocere alla nostra salute. Analizziamo quindi alcuni effetti collaterali derivanti dall’utilizzo degli smartphone.